Certe Mathurin dans « Affaires de famille » One-man Show La Comédie du Finistère Brest

Certe Mathurin dans « Affaires de famille » One-man Show La Comédie du Finistère Brest mercredi 1 octobre 2025.

Certe Mathurin dans « Affaires de famille » One-man Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01 21:15:00

Date(s) :

2025-10-01

Certe Mathurin explore les liens du sang avec malice, humour et lucidité.

Devenu père, il se lance dans une quête aussi drôle que touchante comprendre sa propre famille pour mieux construire la sienne.

À travers un récit personnel et universel, il questionne l’héritage, les racines, et les non-dits qui traversent les générations.

Avec finesse, il analyse ce qui nous lie, nous façonne et parfois nous échappe.

Certe Mathurin nous embarque dans un spectacle intime et percutant, aussi drôle que nécessaire, à voir en famille… ou pas.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Certe Mathurin dans « Affaires de famille » One-man Show Brest a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole