CERTIFICAT D’ÉTUDE PRIMAIRE La Salvetat-sur-Agout mardi 29 juillet 2025.

Salles des jeunes de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault

2025-07-29

Venez repasser le certificat d’étude primaire comme à l’ancienne en toute simplicité.

Dans une ambiance conviviale n’hésitez pas à venir faire travailler vos méninges, que vous soyez jeune ou moins jeune. .

Salles des jeunes de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76

English :

Come and retake your primary school leaving certificate the old-fashioned way.

German :

Kommen Sie und wiederholen Sie das Certificate of Primary Studies wie in der alten Schule ganz einfach.

Italiano :

Venite a rifare l’esame di maturità alla vecchia maniera, con facilità.

Espanol :

Ven a sacarte el graduado escolar a la antigua usanza, con facilidad.

