Certificat d'études Saint-Rémy samedi 8 novembre 2025.

Salle Parc Comtesse KELLER Saint-Rémy Saône-et-Loire

2025-11-08

2025-11-08

2025-11-08

Le 8 novembre, le Musée de l’École du Chalonnais fête ses 30 ans avec une journée spéciale autour du Certificat d’études. Les participants pourront revivre l’émotion des examens d’autrefois dans la salle Parc Comtesse Keller, profiter de cadeaux et partager un repas offert pour célébrer cet anniversaire mémorable. De 9h30 à 16h, inscription obligatoire avant le 28 octobre 2025. .

Salle Parc Comtesse KELLER Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 76 72 museedelecole@wanadoo.fr

