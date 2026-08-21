Certificat d’études spécial « Sciences & cuisine », Médiathèque Le Fousseret, Le Fousseret

Informations pratiques

Certificat d’études spécial « Sciences & cuisine » Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Certificat d’études spécial « Sciences et cuisine »

Nous associons « Biblis en folie » et « Fête de la science » dont le thème est « Saveurs savantes ».

Spécialement pour vous, une sélection de questions scientifiques et culinaires issues des certificats d’étude de 1895 et 1923.

De quoi s’amuser et apprendre!

Médiathèque Le Fousseret 4 rue Notre Dame 31430 Le Fousseret Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie 09 64 11 77 71 https://www.mediatheque-lefousseret.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 0964117771 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-lefousseret.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Laure_souvielle