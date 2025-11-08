Certificat Musée de l’école de publique Musée de l’école Vergné
Certificat Musée de l’école de publique Musée de l’école Vergné samedi 8 novembre 2025.
Certificat Musée de l’école de publique
Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
le certificat d’études primaires presque comme autrefois… la peur en moins !
Un bon moment à plancher… goûter compris.
Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr
English :
German :
das Grundschulzeugnis fast wie früher… die Angst weniger!
Eine gute Zeit, um sich zu amüsieren… inklusive Snack.
Italiano :
la licenza elementare, quasi come ai vecchi tempi, ma senza la paura !
Un bel momento a terra… con tanto di merenda.
Espanol :
el certificado de fin de estudios primarios, casi como en los viejos tiempos, ¡pero sin miedo !
Un rato estupendo en el suelo… con merienda incluida.
