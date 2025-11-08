Certificat Musée de l’école de publique Musée de l’école Vergné

Certificat Musée de l’école de publique

Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

le certificat d’études primaires presque comme autrefois… la peur en moins !

Un bon moment à plancher… goûter compris.

Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr



das Grundschulzeugnis fast wie früher… die Angst weniger!

Eine gute Zeit, um sich zu amüsieren… inklusive Snack.

la licenza elementare, quasi come ai vecchi tempi, ma senza la paura !

Un bel momento a terra… con tanto di merenda.

el certificado de fin de estudios primarios, casi como en los viejos tiempos, ¡pero sin miedo !

Un rato estupendo en el suelo… con merienda incluida.

L’événement Certificat Musée de l’école de publique Vergné a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme