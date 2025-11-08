Certificat Musée de l’école de publique Musée de l’école Vergné

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

le certificat d’études primaires presque comme autrefois… la peur en moins !
Un bon moment à plancher… goûter compris.
Musée de l’école 10 bis route de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89  musee.ecole17@wanadoo.fr

English:

German:

das Grundschulzeugnis fast wie früher… die Angst weniger!
Eine gute Zeit, um sich zu amüsieren… inklusive Snack.

Italiano:

la licenza elementare, quasi come ai vecchi tempi, ma senza la paura !
Un bel momento a terra… con tanto di merenda.

Espanol:

el certificado de fin de estudios primarios, casi como en los viejos tiempos, ¡pero sin miedo !
Un rato estupendo en el suelo… con merienda incluida.

