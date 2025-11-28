Cerveau en Vrac et chocolats Théatre Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Cerveau en Vrac et chocolats

Vendredi 28 novembre 2025 de 19h45 à 21h15. Théatre Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La première d’une création 2025. Du suspens, de l’humour et de la poésie dans cette curieuse histoire qui vous emmènera là où votre cerveau ne pensait pas aller …Et cela, avec ou sans chocolat!

Dans cette comédie ,tout démarre en mode étrange…Alexandra se réveille aux côtés d’une étrange inconnue,dans un lieu inconnu.Prisonnière ou pas? Et si oui, de qui et pourquoi?Une curieuse histoire où quand le cerveau s’embrume ,la mémoire s’embrouille et le déni s’installe,la vérité a bien du mal à émerger. Un bain de suspens où le rire n’est jamais loin… .

Théatre Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 26 74 60 catherine.coto@gmail.com

English :

The premiere of a 2025 creation. Suspense, humor and poetry in this curious story that will take you where your brain never thought it would go… with or without chocolate!

German :

Die Premiere einer Kreation aus dem Jahr 2025. Spannung, Humor und Poesie in dieser kuriosen Geschichte, die Sie an Orte führt, an die Ihr Gehirn nie gedacht hätte und das mit oder ohne Schokolade!

Italiano :

La prima di una creazione del 2025. Suspense, umorismo e poesia in questa curiosa storia che vi porterà dove il vostro cervello non avrebbe mai pensato di arrivare… con o senza cioccolato!

Espanol :

El estreno de una creación de 2025. Suspense, humor y poesía en esta curiosa historia que te llevará donde tu cerebro nunca pensó que iría… ¡con o sin chocolate!

