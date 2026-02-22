Cerveau et confiance en soi : les mécanismes de l’auto-évaluation Institut du Cerveau Paris

Cette conférence, organisée dans l’auditorium Edmond et Lily Safra de l’Institut du Cerveau, permettra de découvrir comment notre cerveau calibre les jugements de confiance ainsi que l’impact de cette dernière sur nos décisions quotidiennes et sur notre santé mentale.

Pourquoi certaines personnes se surestiment-elles tandis que d’autres se sous-estiment constamment ? Marion Rouault, chercheuse CNRS au sein de l’équipe « Motivation, cerveau et comportement » à l’Institut du Cerveau, explore la métacognition, cette étonnante capacité à juger nos propres pensées.

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Tout public.

Institut du Cerveau Hôpital Pitié-Salpêtrière – 83 boulevard de l’Hopital 75013 Autre accès possible par le 52 boulevard Vincent Auriol 75013 ParisParis

