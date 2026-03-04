Cerveau gauche, cerveau droit ? Bosse des maths ?, Réjouisciences (ULiège), Liège

Cerveau gauche, cerveau droit ? Bosse des maths ? Jeudi 19 mars, 09h00 Réjouisciences (ULiège) Liège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T11:30:00+01:00

Cette conférence propose de passer au crible les croyances les plus courantes à propos du cerveau et des apprentissages. Elle montre comment ces idées se construisent, pourquoi elles sont souvent séduisantes, ce que dit réellement la recherche scientifique à leur sujet, et surtout en quoi elles peuvent influencer la manière dont on se perçoit, dont on se motive, ou dont on réagit en situation d’apprentissage.

La conférence alternera explications accessibles, quiz interactifs et illustrations tirées de situations du quotidien et d’expériences vécues par des adolescents.

Une invitation à mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau pour développer un regard plus critique… et éviter de se laisser enfermer dans des étiquettes trompeuses.

Réjouisciences (ULiège) quai Van Beneden, 4020 Liège Liège 4020 Liège Liège Liège

Une invitation à mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau pour développer un regard plus critique… et éviter de se laisser enfermer dans des étiquettes trompeuses.