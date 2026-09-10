CES AILES QU’ON NE BRISE PAS de Ghosoun Qtifan | ÉDITIONS BLAST, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

CES AILES QU’ON NE BRISE PAS de Ghosoun Qtifan | ÉDITIONS BLAST Dimanche 20 septembre, 15h30 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

➜ Lecture bilingue arabe-français par l’autrice et Karima Ouaghenim

Gazaouie exilée, Ghosoun Qtifan porte un message d’espoir et de justice pour la Palestine. Elle met en mots l’extrême de la violence coloniale et génocidaire à l’oeuvre, celle de ces deux dernières années mais aussi celle des décennies d’occupation par Israël. Elle raconte sa terre et son peuple. Ghosoun Qtifan a dû quitter Gaza et sa famille pour que l’un de ses fils, mutilé par les frappes israéliennes, reçoive des soins essentiels — et c’est aussi depuis cet arrachement qu’elle écrit. La mort, la blessure et la perte apparaissent dans le creux des mots, mais elles s’accompagnent d’une force de vie, d’une résilience et d’une résistance inépuisables et ô combien nécessaires.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

➜ Lecture bilingue arabe-français par l’autrice et Karima Ouaghenim

© Ph. Sabadie