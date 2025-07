Ces animaux mal-aimés Rue Guy Pernin Toul

Ces animaux mal-aimés

Rue Guy Pernin Espace K Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 19:30:00

2025-11-05

Espace K à Toul

Ils font peur, ont mauvaise réputation et pourraient même être vecteurs de maladies … Et si nous démêlions le vrai du faux ? Et pourtant, ces espèces sont souvent méconnues et ont des vies fascinantes.

Conférence à partir de 6 ans En partenariat avec l’Atelier Vert

Sur inscription obligatoireTout public

Rue Guy Pernin Espace K Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Espace K in Toul

They’re scary, have a bad reputation and could even be vectors of disease… What if we could sort out the real from the fake? And yet, these species are often misunderstood and have fascinating lives.

Conference from 6 years In partnership with Atelier Vert

Registration required

German :

Espace K in Toul

Sie machen Angst, haben einen schlechten Ruf und können sogar Krankheiten übertragen … Wie wäre es, wenn wir die Wahrheit von der Fälschung trennen? Und doch sind diese Arten oft unbekannt und haben ein faszinierendes Leben.

Vortrag ab 6 Jahren In Partnerschaft mit dem Atelier Vert

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Espace K a Toul

Fanno paura, hanno una cattiva reputazione e potrebbero anche essere vettori di malattie… E se potessimo distinguere il vero dal falso? Eppure queste specie sono spesso poco conosciute e hanno una vita affascinante.

Per bambini dai 6 anni in su In collaborazione con Atelier Vert

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Espace K en Toul

Dan miedo, tienen mala fama e incluso pueden ser vectores de enfermedades… ¿Y si pudiéramos distinguir las verdaderas de las falsas? Sin embargo, estas especies son a menudo poco conocidas y tienen una vida fascinante.

Para niños a partir de 6 años En colaboración con Atelier Vert

Inscripción obligatoria

