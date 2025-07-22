Ces braves gens de Saint-Malo Maison du Peuple Saint-Malo
Ces braves gens de Saint-Malo Maison du Peuple Saint-Malo mardi 12 août 2025.
Ces braves gens de Saint-Malo
Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12 18:30:00
fin : 2025-08-19 19:30:00
Date(s) :
2025-08-12 2025-08-19
Trois employés de la société des bains de mer de Saint-Malo s’activent à la veille de l’ouverture de la saison estivale Monsieur Edouard, maître-nageur le jour et musicien d’orchestre la nuit, Rozenn femme de marin et Soizic à la jeunesse revêche.
Ces malouins devisent gaiement et leurs échanges donnent prétexte à découvrir la véritable histoire de Saint-Malo, cité bretonne légendaire.
Deux comédiennes accompagnées par leur camarade musicien livrent du point de vue du peuple, les secrets et anecdotes truculentes qui contribuèrent à bâtir le Saint-Malo d’aujourd’hui. Venez découvrir les grands moments de l’histoire malouine.
Billetterie dans les agences de l’office de tourisme Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .
Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44
