Ces braves gens de Saint-Malo Maison du Peuple Saint-Malo

Ces braves gens de Saint-Malo Maison du Peuple Saint-Malo mardi 12 août 2025.

Ces braves gens de Saint-Malo

Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 18:30:00

fin : 2025-08-19 19:30:00

Date(s) :

2025-08-12 2025-08-19

Trois employés de la société des bains de mer de Saint-Malo s’activent à la veille de l’ouverture de la saison estivale Monsieur Edouard, maître-nageur le jour et musicien d’orchestre la nuit, Rozenn femme de marin et Soizic à la jeunesse revêche.

Ces malouins devisent gaiement et leurs échanges donnent prétexte à découvrir la véritable histoire de Saint-Malo, cité bretonne légendaire.

Deux comédiennes accompagnées par leur camarade musicien livrent du point de vue du peuple, les secrets et anecdotes truculentes qui contribuèrent à bâtir le Saint-Malo d’aujourd’hui. Venez découvrir les grands moments de l’histoire malouine.

Billetterie dans les agences de l’office de tourisme Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ces braves gens de Saint-Malo Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel