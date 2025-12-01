Ces chants qui font Noël Le Conquet
Ces chants qui font Noël
Eglise Le Conquet Finistère
Pour démarrer sa 30ème saison, le chœur Cantoria de Brest propose pour un concert de Noël, un florilège de chants traditionnels et modernes; deux musiciens l’accompagneront.
Il aura lieu à l’église du Conquet. .
Eglise Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 74 60 06 90
