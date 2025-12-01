Ces chants qui font Noël

Eglise Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Pour démarrer sa 30ème saison, le chœur Cantoria de Brest propose pour un concert de Noël, un florilège de chants traditionnels et modernes; deux musiciens l’accompagneront.

Il aura lieu à l’église du Conquet. .

Eglise Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 74 60 06 90

English :

L’événement Ces chants qui font Noël Le Conquet a été mis à jour le 2025-12-02 par OT IROISE BRETAGNE