Ces chants qui font Noël par Cantoria Église de Kerinou Brest
Église de Kerinou 21 Rue Joseph Le Borgne Brest Finistère
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Pour démarrer sa 30ème saison Cantoria est heureuse de vous proposer pour son concert de Noël un florilège de pièces chorales traditionnelles et modernes. Ce sera le point de départ d’une saison riche en évènements musicaux que nous aurons plaisir à partager avec vous.
Direction Jean-Claude Quéro
Piano So Myoung Lee Guitare
Chant Claude Appéré
Choeur Ensemble Cantoria de Brest
Informations pratiques
Participation au chapeau .
Église de Kerinou 21 Rue Joseph Le Borgne Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 74 60 06 90
