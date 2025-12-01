Ces chants qui font Noël par Cantoria Église de Kerinou Brest

Ces chants qui font Noël par Cantoria

Église de Kerinou 21 Rue Joseph Le Borgne Brest Finistère

Pour démarrer sa 30ème saison Cantoria est heureuse de vous proposer pour son concert de Noël un florilège de pièces chorales traditionnelles et modernes. Ce sera le point de départ d’une saison riche en évènements musicaux que nous aurons plaisir à partager avec vous.

Direction Jean-Claude Quéro

Piano So Myoung Lee Guitare

Chant Claude Appéré

Choeur Ensemble Cantoria de Brest

Participation au chapeau .

Église de Kerinou 21 Rue Joseph Le Borgne Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 74 60 06 90

