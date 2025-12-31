Ces drôles d’oiseaux Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement

Ces drôles d’oiseaux

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) pour la conférence Ces drôles d’oiseaux .

Par la LPO PACA



• Gratuit

• Réservation conseillée museum@marseille.fr .

Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Join us at the Marseilles Natural History Museum (MHNM) for the Strange birds conference.

