Ces Femmes qui ont marqué le Périgord ! Proissans

Ces Femmes qui ont marqué le Périgord !

Ces Femmes qui ont marqué le Périgord ! Proissans samedi 7 mars 2026.

Ces Femmes qui ont marqué le Périgord !

Salle des Fêtes Proissans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Rendez-vous le samedi 7 mars à la salle des fêtes de Proissans pour célébrer les femmes du Périgord !   .

Salle des Fêtes Proissans 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   amicale.laique.proissans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ces Femmes qui ont marqué le Périgord !

L’événement Ces Femmes qui ont marqué le Périgord ! Proissans a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir