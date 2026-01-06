Ces gens qui vivent trop près de moi Collectif Grand maximum Sébastian Lazennec Les Saulnières Le Mans

Ces gens qui vivent trop près de moi Collectif Grand maximum Sébastian Lazennec

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 22:10:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13

Introspection théâtrale réjouissante et féroce sur nos relations de voisinage

Nous sommes tous des voisins. Non ? La nouvelle création de Sébastian Lazennec avec les comédien·nes de Grand maximum questionne donc les liens que nous entretenons, ou pas, avec les personnes qui vivent près de nous. Avec humour, démesure et cruauté nous vous invitons à regarder de plus près chez nos voisins et surtout à rire de nos comportements et de nos débordements. Et se laisser attendrir par notre bêtise et nos humanités, au travers de cette ode théâtrale au vivre ensemble. .

English :

A joyful and ferocious theatrical introspection into our neighborly relations

