Ces gens qui vivent trop près de moi Grand Maximum Espace Culturel L’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin

Espace Culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Nous sommes tous des voisins, partant de ce simple postulat, l’envie est venue de décortiquer nos relations de voisinages. Questionner les liens que nous entretenons, ou pas, avec les personnes qui vivent près de nous. Ces gens qui vivent trop près de moi nous invite à regarder de plus près chez nos voisins et surtout à rire de nous-même. En rire car c’est drôle. En rire car c’est cruel, en rire car c’est parfois triste. Mais en rire, toujours. Et se laisser attendrir par notre bêtise et nos humanités.

Par son écriture élaborée à partir d’improvisations, la nouvelle création de Sébastian Lazennec avec les 17 comédien.ne.s non professionnels de Grand maximum nous embarque avec humour et démesure dans un univers empreint de tendresse et de cruauté, dans lequel mélancolie et recherche de sens ne nous empêchent en aucun cas de s’amuser de nos comportements, autant qu’ils s’amusent du leur. .

Espace Culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire culture@lachapellesaintaubin.fr

