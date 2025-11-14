Ces gens qui vivent trop près de moi LA BAZOGE La Bazoge

Ces gens qui vivent trop près de moi LA BAZOGE

Collectif Grand Maximum. Introspection théâtrale réjouissante et féroce sur nos relations de voisinage.

Nous sommes tous des voisins. Non ? La nouvelle création de Sébastian Lazennec avec les 17 comédiennes et comédiens non professionnels de Grand Maximum questionne donc les liens que nous entretenons, ou pas, avec les personnes qui vivent près de nous. Avec humour, démesure et cruauté, nous vous invitons à regarder de plus près chez nos voisins et surtout à rire de nos comportements et de nos débordements.

Et se laisser attendrir par notre bêtise et nos humanités.

Direction, écriture et mise en scène de Sébastian lazennec. .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

English :

Collectif Grand Maximum. A joyful and ferocious theatrical introspection into our neighborly relations.

German :

Kollektiv Grand Maximum. Erfreuliche und grimmige theatralische Introspektion über unsere nachbarschaftlichen Beziehungen.

Italiano :

Collectif Grand Maximum. Un’introspezione teatrale gioiosa e feroce sulle nostre relazioni di vicinato.

Espanol :

Colectivo Grand Maximum. Una introspección teatral alegre y feroz sobre nuestras relaciones como vecinos.

