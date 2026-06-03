Ces nains portent quoi ? Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Ces nains portent quoi ?

Du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026 à partir de 10h et à partir de 16h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Des croquis, des objets, des couleurs éclatantes donnent vie à un imagier foisonnant, délicate fenêtre ouverte sur le monde.Enfants

Des croquis, des objets, des couleurs éclatantes donnent vie à un imagier foisonnant, délicate fenêtre ouverte sur le monde.





Des nains portent une porte, une lampe, une grue et un canard géant. Ils portent une poutre, une loutre, un rayon de soleil, une lettre et bien d’autres choses. A chacun de leurs mots est associé un dessin. Un trait au crayon esquissé ou gribouillé, qui illustre et fait rire. Et si les nains se chargent ainsi, ce n’est pas pour rien…







Ce doux spectacle a été imaginé par les marionnettistes Maud Hufnagel et Virginie Gaillard. Sur scène, toutes deux évoluent au milieu d’une forêt de cartons. Cartons de déménagement, de rangement. Autant de coffres prêts à renfermer leurs secrets. Peu à peu, ces boîtes se transforment en château, en maison, en architecture de papier. Et sans jamais s’interrompre, mille objets cachés apparaissent, révélant aux tout-petits un univers merveilleux







A partir de l’album éponyme de Paul Cox

Adaptation, construction et jeu Virginie Gaillard & Maud Hufnagel, Cie et compagnie. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Sketches, objects and vibrant colors bring to life a rich imaginary world, a delicate window on the world.

L’événement Ces nains portent quoi ? Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille