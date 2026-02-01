Ces oiseaux venus du nord … Port à la Duc Pléboulle

Ces oiseaux venus du nord …

Port à la Duc Devant l’ancienne gare Pléboulle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-23 12:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Chaque hiver emménagent dans nos marais, nos lagunes et nos prairies des oiseaux migrateurs aux comportements parfois étranges. Qui sont ces grands voyageurs ? D’où viennent-ils ? Et pourquoi s’installent-ils en baie de la Fresnaye ?

A partir de 6 ans. Prendre des bottes. Réservation obligatoire. .

Port à la Duc Devant l’ancienne gare Pléboulle 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ces oiseaux venus du nord … Pléboulle a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps