Ces oiseaux venus du nord … Port à la Duc Pléboulle vendredi 6 mars 2026.
Port à la Duc Devant l'ancienne gare Pléboulle Côtes-d'Armor
2026-03-06 10:00:00
2026-03-06 12:00:00
2026-03-06
Chaque hiver emménagent dans nos marais, nos lagunes et nos prairies des oiseaux migrateurs aux comportements parfois étranges. Qui sont ces grands voyageurs ? D’où viennent-ils ? Et pourquoi s’installent-ils en baie de la Fresnaye ?
A partir de 6 ans. Prendre des bottes. Réservation obligatoire. .
Port à la Duc Devant l'ancienne gare Pléboulle 22550 Côtes-d'Armor Bretagne
