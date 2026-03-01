Ces petites bêtes qui s’invitent dans nos habitations Maison de l’animal Paris
Ces petites bêtes qui s’invitent dans nos habitations Maison de l’animal Paris mardi 31 mars 2026.
Ça grouille, ça gratouille, ça vole, ça pique parfois… et pourtant, cette petite faune qui vit dans nos habitations reste largement méconnue.
Souvent jugés indésirables, voire
repoussants, ces petits animaux font pourtant partie de la biodiversité urbaine et jouent un rôle dans les équilibres du vivant en ville.
Cette conférence vous propose de découvrir ce monde discret, installé au plus près de notre quotidien, pour mieux le comprendre et changer de regard.
Intervenant : Xavier Japiot, naturaliste professionnel, chargé d’étude
en biodiversité à la Ville de Paris et auteur de nombreux ouvrages.
Une conférence pour mieux connaître la petite faune qui vit tout près de nous.
Le mardi 31 mars 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-31T14:30:00+02:00_2026-03-31T16:00:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire