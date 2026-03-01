Ces petites bêtes qui s’invitent dans nos habitations Maison de l’animal Paris

Ça grouille, ça gratouille, ça vole, ça pique parfois… et pourtant, cette petite faune qui vit dans nos habitations reste largement méconnue.

Souvent jugés indésirables, voire

repoussants, ces petits animaux font pourtant partie de la biodiversité urbaine et jouent un rôle dans les équilibres du vivant en ville.

Cette conférence vous propose de découvrir ce monde discret, installé au plus près de notre quotidien, pour mieux le comprendre et changer de regard.

Intervenant : Xavier Japiot, naturaliste professionnel, chargé d’étude

en biodiversité à la Ville de Paris et auteur de nombreux ouvrages.

Une conférence pour mieux connaître la petite faune qui vit tout près de nous.

Le mardi 31 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T17:30:00+02:00

fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T14:30:00+02:00_2026-03-31T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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