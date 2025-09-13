CES PETITS BRUITS QUI NOUS LIENT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Plongez dans un univers où les sons du quotidien deviennent une véritable mélodie ! Deux rêveurs que tout oppose se rencontrent l’un solitaire et nonchalant, l’autre curieux et vif. Ensemble, ils explorent le monde avec leurs voix, leurs mains… et surtout leurs pieds ! Claquettes, percussions corporelles et danse s’entrelacent pour créer un spectacle drôle, poétique et plein de surprises.

Un moment magique de 35 minutes, idéal pour éveiller l’imagination des enfants et faire vibrer petits et grands.

A partir de 3 ans. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

