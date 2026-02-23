Ces regards qu’on ne croise plus… Hall Rennes

_“Je suis arrivée ici il y a quelque temps. Il pleuvait, il faisait_ froid et aucun regard ne croisait le mien. Chez moi, c’est aussi le cas, mais de façon moins forte, moins marquée, m

Dans un monde dominé par le numérique, les regards s’effacent. Cette exposition propose une pause pour renouer avec la présence et le regard à travers la photographie. Le public est invité à inscrire un mot à côté de chaque image. 

​@**Amina_Jules_Dia** 
_“Je suis artiste visuelle et écrivaine, originaire du Sénégal. J’explore instinctivement des techniques qui me permettent de transformer et de bousculer la matière : superposition d’images, couture de photos sur du tissu indigo, brûlure pour altérer la texture, collage, pigments naturels… Mon processus est celui d’une errante qui cherche à donner forme à ce qui ne s’exprime pas avec des mots.”_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


