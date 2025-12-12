César Poirier & Adrien Tarraga ‘Gipsy afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

À ses côtés, le guitariste Adrien Tarraga revendique l’héritage de Django Reinhardt et du jazz manouche.

En duo, ils proposent un set intime clarinette-guitare, dédié aux grands standards du swing manouche : énergie, finesse mélodique et complicité au programme.

César Poirier : clarinette

Adrien Tarraga : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards manouche — César Poirier, clarinettiste reconnu de la scène parisienne, mène plusieurs projets allant du sextet à de plus petites formations.

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/