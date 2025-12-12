César Poirier & Adrien Tarraga ‘Gipsy afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
César Poirier & Adrien Tarraga ‘Gipsy afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 11 janvier 2026.
À ses côtés, le guitariste Adrien Tarraga revendique l’héritage de Django Reinhardt et du jazz manouche.
En duo, ils proposent un set intime clarinette-guitare, dédié aux grands standards du swing manouche : énergie, finesse mélodique et complicité au programme.
César Poirier : clarinette
Adrien Tarraga : guitare
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards manouche — César Poirier, clarinettiste reconnu de la scène parisienne, mène plusieurs projets allant du sextet à de plus petites formations.
de 17h00 à 18h00
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
