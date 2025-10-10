CESARIA EVORA ORCHESTRA – ESPACE JEAN LURCAT Juvisy Sur Orge

CESARIA EVORA ORCHESTRA Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Cesária Évora OrchestraCesária Évora demeure sans aucun doute la chanteuse la plus célèbre du Cap-Vert. Avec son ton mélancolique unique et son style inimitable, elle a conquis des millions de cœurs et envoûté les publics du monde entier. Sa disparition soudaine le 17 décembre 2011 suscita une immense émotion. Depuis 2014, le Cesária Évora Orchestra réunit la fine fleur des chanteuses et des musiciens du Cap-Vert autour de l’œuvre de la diva aux pieds nus. Cette formation exceptionnelle rend ainsi hommage à l’icône des musiques du monde et à son action, notamment en tant qu’Ambassadrice de la musique capverdienne. Aujourd’hui, Elida Almeida, Ceuzany, Lucibela et Teófilo Chantre, ainsi que d’anciens membres du groupe de l’artiste, s’invitent aux Bords de Scènes pour célébrer ce magnifique répertoire. Une soirée qui promet non seulement un voyage inoubliable à travers les chansons de la grande Cesária Évora, mais aussi une échappée au cœur de la culture capverdienne, comme une brise chaude et tropicale.

ESPACE JEAN LURCAT PLACE DU MARECHAL LECLERC 91260 Juvisy Sur Orge 91