Cesária Évora Orchestra Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Cesária Évora Orchestra

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 25 – 25 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Quinze ans après la disparition de la diva aux pieds nus, le Cesária Évora Orchestra réunit la crème de la scène capverdienne pour faire vivre un répertoire intemporel.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Cesária Évora Orchestra

Fifteen years after the death of the barefoot diva, the Cesária Évora Orchestra brings together the cream of the Cape Verdean music scene to perform a timeless repertoire.

L’événement Cesária Évora Orchestra Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme