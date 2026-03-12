Cesária Évora Orchestra Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Cesária Évora Orchestra Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Cesária Évora Orchestra
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 25 – 25 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Quinze ans après la disparition de la diva aux pieds nus, le Cesária Évora Orchestra réunit la crème de la scène capverdienne pour faire vivre un répertoire intemporel.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : Cesária Évora Orchestra
Fifteen years after the death of the barefoot diva, the Cesária Évora Orchestra brings together the cream of the Cape Verdean music scene to perform a timeless repertoire.
L’événement Cesária Évora Orchestra Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme