CESI Aix en Provence Conception d’un récif éco responsable CESI Aix-en-Provence

CESI Aix en Provence Conception d’un récif éco responsable Vendredi 28 novembre, 09h00 CESI Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T12:30:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T12:30:00

Save the date ! ! !

️ Matinée du 28 novembre 8h30-11h30 au campus CESI Ecole d’ingénieur·e·s dans notre Fablab !

Welcome dans cet univers

Vous êtes collégiennes ou lycéennes ? ‍ ‍ ‍

Votre mission si vous l’acceptez :

Concevoir un récif éco responsable

Puis échange avec nos marraines autour du monde de l’industrie au service de l’environnement…. ses métiers et ses avantages pour les carrières des

CESI 390 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

