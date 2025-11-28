CESI Aix en Provence Conception d’un récif éco responsable CESI Aix-en-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T12:30:00
Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T12:30:00
️ Matinée du 28 novembre 8h30-11h30 au campus CESI Ecole d’ingénieur·e·s dans notre Fablab !
Welcome dans cet univers
Vous êtes collégiennes ou lycéennes ?
Votre mission si vous l’acceptez :
Concevoir un récif éco responsable
Puis échange avec nos marraines autour du monde de l’industrie au service de l’environnement…. ses métiers et ses avantages pour les carrières des
CESI 390 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conception d’un récif éco responsable au Fablab de CESI