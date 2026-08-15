Informations pratiques

Cesset

Cesset en fêtes au fil de l’eau à Apremont sur Allier

Place de l’église Cesset Allier

Tarif : 84 – 84 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:15:00

fin : 2026-10-11 19:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Découvrez Apremont sur Allier lors d’une journée festive incluant une croisière déjeuner sur Le Latéral , la visite du parc floral et un repas gourmand. Places limitées.

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Place de l’église Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99

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English :

Discover Apremont-sur-Allier during a festive day that includes a lunch cruise on Le Latéral, a tour of the floral park, and a gourmet meal. Limited seating.

L’événement Cesset en fêtes au fil de l’eau à Apremont sur Allier Cesset a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme Val de Sioule