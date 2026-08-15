Cesset en fêtes au fil de l’eau à Apremont sur Allier Cesset
dimanche 11 octobre 2026 · Cesset
Informations pratiques
Cesset
Cesset en fêtes au fil de l’eau à Apremont sur Allier
Place de l’église Cesset Allier
Tarif : 84 – 84 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:15:00
fin : 2026-10-11 19:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Découvrez Apremont sur Allier lors d’une journée festive incluant une croisière déjeuner sur Le Latéral , la visite du parc floral et un repas gourmand. Places limitées.
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Place de l’église Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99
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English :
Discover Apremont-sur-Allier during a festive day that includes a lunch cruise on Le Latéral, a tour of the floral park, and a gourmet meal. Limited seating.
L’événement Cesset en fêtes au fil de l’eau à Apremont sur Allier Cesset a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme Val de Sioule