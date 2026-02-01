C’est à lire club des lecteurs Espace Marcel Launay Bréhal

C’est à lire club des lecteurs

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

C’est à lire c’est le nouveau club des lecteurs de la médiathèque de Bréhal. Venez échanger vos coups de cœur littéraires ou tout simplement écouter les participants afin de piocher des idées lecture. En toute simplicité et convivialité, ce rendez-vous est ouvert à tous. .

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

