C’est ainsi que nous demeurons libres Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

C’est ainsi que nous demeurons libres Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris lundi 29 septembre 2025.

À l’occasion de la première traduction en français des poèmes de Yaryna Chornohuz, publiés aux Éditions du Tripode, le Théâtre de la Ville organise une soirée exceptionnelle de lecture – rencontre – musique avec l’autrice, en dialogue avec Florence Aubenas, Rima Abdul Malak et Frédéric Martin, son éditeur.

Écrite dans les tranchées, souvent lors de brefs instants de répit, la poésie de Yaryna Chornohuz dit la perte d’amis, le souvenir d’un premier amour tué par un sniper russe, mais aussi l’espérance d’une paix, les projets d’après-guerre, l’amour pour sa fille et pour la terre qu’elle défend.

Découvrez le recueil C’est ainsi que nous demeurons libres de Yaryna Chornohuz.

Cette rencontre est soutenue par les Éditions du Tripode, l’Institut ukrainien en France, L’Institut français et Le Printemps des Poètes.

Gratuit sur réservation

Une soirée exceptionnelle avec Yaryna Chornohuz, poétesse et militaire ukrainienne, en dialogue avec Florence Aubenas, Rima Abdul Malak et Frédéric Martin

Le lundi 29 septembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-29T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-30T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-29T20:00:00+02:00_2025-09-29T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fr.ui.org.ua/cest-ainsi-que-nous-demeurons-libres/ https://www.facebook.com/InstitutUkrainienFrance/ https://www.facebook.com/InstitutUkrainienFrance/