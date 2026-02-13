C’est aussi ta fille !, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

C’est aussi ta fille ! 17 et 18 février La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

« C’est aussi ta fille ! », une comédie joyeuse qui nous invite à nous questionner sur l’éducation qu’on a reçue, celle qu’on voudrait donner, et les conséquences de ces dernières sur l’avenir du monde. (Oui, rien que ça !)

Magalie et Benoît sont convoqués au commissariat car leur fille de 16 ans est en garde à vue. Dans la salle d’attente, ils se remémorent les moments-clefs de son enfance : Ont-ils été trop laxistes ? Trop sévères ? Qu’ont-ils fait de travers ?

Magalie tente de défendre les principes de l’éducation positive, pendant que Benoît s’évertue à les contester.

Alors, êtes-vous plutôt punitions ou câlins ? Est-ce aussi simple que cela ?

de et avec Valérie Roumanoff et Mathieu Vervisch

