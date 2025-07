C’est beau la vie Tymbel Production Quend

C’est beau la vie Tymbel Production Quend mercredi 23 juillet 2025.

Quend Somme

Début : 2025-07-23 21:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Spectacle ultra positif sur ce qui nous fait vibrer dans la vie, nous rend heureux !

L’amour entre deux êtres, le flirt, la l’union, la famille et passion et puis les enfants. C’est également un hommage à notre planète la terre, la nature, la fête, les saisons et les astres qui nous entourent et nous font réver. Le bouquet final est une célébration de la vie par la danse et la musique ! .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

