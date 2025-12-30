C’EST BEAU L’AMOUR MAIS CA PART TOUJOURS PELOUSSE PARADISE Ales

C’EST BEAU L’AMOUR MAIS CA PART TOUJOURS Début : 2026-01-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Julie Aymard a tapé très fort avec cette comédie unique en son genre et incontournable !Lui : il est sérieux, calme, posé, limite vieux (normal il est prof !) Elle : elle est immature, ne veut pas vieillir, ne pense qu’à rigoler (normal elle est artiste !)Ils n’ont plus rien à faire ensemble et c’est ce soir qu’ils ont décidé de signer les papiers de leur divorce. Mais ce soir, c’est aussi leur 10 ans de mariage et leurs amis ont eu la brillante idée de leur organiser une fête surprise. Tant pis, ils vont faire comme si tout allait bien. Lui se prête au jeu, mais elle, elle n’est pas disposée à faire le moindre effort.Ça fait 10 ans qu’elle essaye de le faire changer, qu’elle aimerait vibrer autrement qu’en tournant une lessive, qu’elle aimerait qu’il lui dise : On laisse pas Bébé dans un coin ! , 10 ans qu’elle espère un compliment, un peu de folie, et ce soir, il va lui faire vivre la soirée la plus folle et la plus drôle de ces 10 dernières années.Julie Aymard vous a déjà régalé avec Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles! et elle revient avec sa toute nouvelle comédie !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30