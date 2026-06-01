C’EST CARRÉ · Compagnie Inéluctable, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
C’EST CARRÉ · Compagnie Inéluctable, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne samedi 6 juin 2026.
C’EST CARRÉ · Compagnie Inéluctable Samedi 6 juin, 17h15 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
7 € · 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:55:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:55:00+02:00
Dans le cadre du Puppet Day organisé en complicité avec Marionnettissimo.
Pour ce personnage à tête de cube, tout n’est pas carré, les gestes sont courbes, les mouvements arrondissent les lignes comme pour contrecarrer la rigidité de son monde. Il fléchit, s’élance, glisse, perd l’équilibre et trace des ronds dans des carrés pour partager le dessin de ses émotions.
Cet être atypique vous invite à plonger dans un univers intimiste, drôle et acrobatique. C’est carré est un voyage visuel, poétique et sans paroles, où le cirque devient langage, et le corps terrain d’émancipation !
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/677740-cest-carre-puppet-day »}]
Solo/duo de cirque dansé danse robot
Brigitte Zugaj
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