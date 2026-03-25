C’est celui qui Dit qui Est ! La Distillerie Aubagne

C’est celui qui Dit qui Est !

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h.

Repas partagé possible sur place. La Distillerie 22 rue Louis Blanc Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Dire. Être. Vibrer. Une expérience de voix, de corps et de présence.

Ce stage de deux jours est consacré à l’exploration délicate et profonde de la voix comme matière vivante, sensible et incarnée. Il propose une approche poétique et profondément artistique où la parole scénique, émancipée des techniques performatives, devient présence, souffle et vibration. Il invite à une expérience artistique transformatrice, où la scène devient un espace vital un lieu d’urgence à dire, d’écoute et de révélation pour une parole vraie et essentielle. .

La Distillerie 22 rue Louis Blanc Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 02 65 59 cora6line@free.fr

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English :

To say. To be. Vibrate. An experience of voice, body and presence.

L’événement C’est celui qui Dit qui Est ! Aubagne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile