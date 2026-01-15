C’est coaaa les amphibiens La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 18:15 – 20:15

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription En famille

Il y a coâââ dans les zones humides ? Ho bien des choses ! Des champions des sauts et des coassements. Au cours d’une balade, ouvrez vos yeux pour découvrir ces grenouilles ou crapauds qui habitent le marais.Animation familiale adapté aux enfants à partir de 8 ans.RDV parking rue de la crête.Par la Ligue pour la protection des oiseaux (44)

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/cest-coaaa-les-amphibiens/



