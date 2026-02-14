C’est coaaa les amphibiens, La Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

C’est coaaa les amphibiens Mercredi 25 février, 18h15 La Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T18:15:00+01:00 – 2026-02-25T20:15:00+01:00

Fin : 2026-02-25T18:15:00+01:00 – 2026-02-25T20:15:00+01:00

Il y a coâââ dans les zones humides ? Ho bien des choses ! Des champions des sauts et des coassements. Au cours d’une balade, ouvrez vos yeux pour découvrir ces grenouilles ou crapauds qui habitent le marais.

Animation familiale adapté aux enfants à partir de 8 ans.

RDV parking rue de la crête.

Par la Ligue pour la protection des oiseaux (44)

La Longère de la Bégraisière rue françois rabelais saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/cest-coaaa-les-amphibiens/ »}]

