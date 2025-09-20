C’est comme ça 2025 Exposition Les Mornes, le feu Cédrine Scheidig // La Blesse Gilles Elie-Dit-Cosaque Château-Thierry

C’est comme ça 2025 Exposition Les Mornes, le feu Cédrine Scheidig // La Blesse Gilles Elie-Dit-Cosaque Château-Thierry samedi 20 septembre 2025.

C’est comme ça 2025 Exposition Les Mornes, le feu Cédrine Scheidig // La Blesse Gilles Elie-Dit-Cosaque

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-09-20

Les Mornes, le feu Cédrine Scheidig // La Blesse Gilles Elie-Dit-Cosaque

Du 20 septembre au 11 octobre 2025

Au Silo U1 Château-Thierry

Dans le cadre du festival C’est comme ça !

Dans le cadre des Photaumnales 2025, le Centre d’art contemporain d’intérêt national Diaphane et L’échangeur-CDCN invitent les photographes Cédrine Scheidig et Gilles Elie-Dit-Cosaque au festival C’est comme ça !

Chaque année le festival photographique Les Photaumnales invite de nombreux·seuse artistes à exposer à travers toute la région Hauts-de-France. Cette année, L’échangeur accueille une de ces expositions au Silo U1. L’occasion de découvrir le travail de Cédrine Scheidig, photographe franco-caribéenne qui propose un renouvellement des imaginaires autour des espaces et des corps, explorant les identités interculturelles et les récits personnels, ainsi que l’imaginaire diasporique. Autre artiste invité, Gilles Elie-Dit-Cosaque est un artiste contemporain français d’origine caribéenne, reconnu pour ses œuvres audacieuses qui fusionnent photographie, art visuel et engagement à travers les questions d’identité et de justice sociale.

Ces deux artistes seront exposé·es cette année pour les Photaumnales Brasil à Belo Horizonte et Ouro Preto dans le cadre de la saison croisée France-Brésil 2025.

Horaires d’ouverture

> Sam. 20 et Dim. 21 sept. / pour les Journées Européennes du Patrimoine

> Les Mer. et Sam. de 14h à 17h30

> Les soirs de spectacles (25 et 27 sept., 2, 4, 9 et 10 oct.) de 20h à 21h et 30 minutes après la fin de la dernière représentation. 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça 2025 Exposition Les Mornes, le feu Cédrine Scheidig // La Blesse Gilles Elie-Dit-Cosaque Château-Thierry a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne