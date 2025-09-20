C’est comme ça 2025 Exposition les pleureuses / Barthélémy Toguo Château-Thierry

C'est comme ça 2025 Exposition les pleureuses / Barthélémy Toguo

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-11

2025-09-20

Les Pleureuses Barthélémy Toguo

Du 20 septembre au 11 octobre 2025

Au Silo U1 Château-Thierry

Dans le cadre du festival C’est comme ça !

L’échangeur vous propose un voyage au cœur du travail de l’artiste pluridisciplinaire Barthélémy Toguo, à travers une sélection d’œuvres aussi diverses que poétiques.

Né au Cameroun en 1967, Barthélémy Toguo est un artiste peintre, sculpteur et graveur qui travaille entre Paris et Bandjoun au Cameroun. Dans un équilibre virtuose entre beauté de l’œuvre et engagement politique, le travail de Barthélémy Toguo interroge et encourage d’autres modes d’existence ainsi que le dialogue entre les arts du Nord et du Sud . Plongez dans l’univers de l’artiste en découvrant Les pleureuses, fresque monumentale qui donne son nom à l’exposition mais aussi Joséphine Baker in the sea, série de sculptures, ainsi que les 30 tableaux de la série Animal comedy.

Horaires d’ouverture

> Sam. 20 et Dim. 21 sept. / pour les Journées Européennes du Patrimoine

> Les Mer. et Sam. de 14h à 17h30

> Les soirs de spectacles (25 et 27 sept., 2, 4, 9 et 10 oct.) de 20h à 21h et 30min après la fin de la dernière représentation 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

