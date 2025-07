C’est comme ça ! 30 ans et toutes ses danses Château-Thierry

C'est comme ça ! 30 ans et toutes ses danses Château-Thierry jeudi 9 octobre 2025.

C’est comme ça ! 30 ans et toutes ses danses

53 rue Paul doucet Château-Thierry Aisne

2025-10-09 19:00:00

2025-10-09

Il y a 30 ans, naissait à Toulouse le tout premier Centre de Développement Chorégraphique (CDC), un projet visionnaire entièrement dédié à la danse contemporaine. Ce pionnier audacieux a ouvert la voie à la création d’un véritable réseau à travers la France.

Avec les récentes labellisations en Bretagne et à La Réunion, ainsi qu’un CDCN en cours de labellisation à Clermont-Ferrand, la France compte désormais 16 Centres de Développement Chorégraphique Nationaux (CDCN). Ces centres offrent aux chorégraphes des espaces de travail et une visibilité essentielle, soutenant la création artistique, facilitant la diffusion des œuvres, et développant des actions de médiation. Grâce à leur ancrage territorial et à leur mission élargie, ils favorisent un meilleur accès à la danse pour tous et contribuent activement à enrichir le paysage chorégraphique français.

Pour célébrer cet anniversaire marqué par trois décennies d'engagement, d'innovation et de passion pour la danse, les intervenants reviendront sur ce parcours à travers des histoires singulières. Les Centres de Développement Chorégraphique Nationaux se sont ainsi imposés comme des acteurs incontournables du rayonnement de la danse contemporaine en France.

+33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

