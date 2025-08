C’est comme ça ! Agwuas Château-Thierry

C’est comme ça ! Agwuas Château-Thierry jeudi 9 octobre 2025.

C’est comme ça ! Agwuas

53 rue Paul doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 21:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Deuxième volet d’une trilogie débutée avec Bocas de Oro, Agwaas se nourrit des récits des océans, des glaciers et des fluides corporels.

En dialogue avec les forces ligides, Marcel Santander Corvalán interroge nos mémoires collectives, ancestrales et contemporaines.

S’inspirant des mythes des peuples du Sud du Chili, Agwaas croise les grands récits ancestraux de Teai à nos jours intimes et quotidiens, ces chants se mêlent aux gestes dans une époque d’effondrement écologique. Inspirée par les objets de rituels précolombiens, Tariste, la musicienne Vipa Pacheco fabrique des instruments et au don d’une pratique accompagnant quelque musique de Gérald Kurdian et mouvement des eaux et des fluides. Agwaas invite le public à entrer en résonance avec les chants traditionnels révélés pour imaginer ensemble les gestes du futur.

Agwaas est une coproduction communes de CDCN. 0 .

53 rue Paul doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Agwuas Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne