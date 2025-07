C’est comme ça ! Alice danse, danse, danse Château-Thierry

C'est comme ça ! Alice danse, danse, danse

53 rue paul doucet Château-Thierry Aisne

2025-10-10 21:00:00

2025-10-10

Le 28 septembre 2024, Alice Davazoglou créait Danser ensemble à L’Échangeur-CDC, son premier spectacle comme chorégraphe. Tout au long du processus de création, le réalisateur Thibaut Ras a suivi afin de retranscrire cette aventure à travers un film Alice, danse, danse, danse.

Alice, 38 ans, porteuse de trisomie 21, danseuse contemporaine professionnelle, est déterminée à bousculer les stéréotypes dans un projet audacieux et inédit. Elle va diriger dix chorégraphes de renom dans son spectacle, créé pour le festival C’est comme ça ! 2024. Révélant son idée, elle va catapulter comme une force motrice et créatrice inédite, transcendant les limites imposées par son handicap. La résultat de ce projet repose sur une profonde réflexion sur l’acceptation de soi et des autres.

La soirée continue ! La soirée se poursuivra par une rencontre avec le réalisateur Thibaut Ras et la chorégraphe Alice Davazoglou. 0 .

53 rue paul doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

