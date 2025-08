C’est comme ça ! Après-midi de la danse Château-Thierry

C'est comme ça ! Après-midi de la danse Château-Thierry samedi 11 octobre 2025.

C’est comme ça ! Après-midi de la danse

53 rue paul doucet Château-Thierry Aisne

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

En prélude à la Nuit de la danse, le festival C’est comme ça propose aux enfants et à leurs parents de partager un moment en famille autour de la danse. Cette année, avec un prolongement à la Traversée , construit avec la Sélection suisse en Avignon, c’est le spectacle Robot du Compagnie Chamar bell chochète qui sera au centre de l’Après-midi de la danse. Visites des expositions, animations, spectacle… Il y en a pour toutes et tous, dans la danse et la bonne humeur !

Au programme :

– Expositions

> A partir de 14h, en accès libre

– Animations La vie de danse

Activités autour de la vie La Danse de l’homme par la Médiathèque

> De 14h à 18h, en accès libre

– Atelier Danse dans les expositions avec ARTZ31

> De 14h à 16h, sur réservation

– Spectacle Robot de la Cie Chamar bell chochète

> A 16h30, sur réservation

> Lieu L’Échangeur/Grande salle

– Visite contée des expositions par l’équipe de l’Échangeur

> De 17h à 17h30, en accès libre

– Et tout le après-midi :

> Des bonbons

> Des barbes à papa

> Un photobooth…

Consulter le programme présent sur le site de l'échangeur.

53 rue paul doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

