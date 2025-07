C’est comme ça ! Au Guet-Apens Château-Thierry

C’est comme ça ! Au Guet-Apens Château-Thierry jeudi 18 septembre 2025.

C’est comme ça ! Au Guet-Apens

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Le Guet-apens est un café inclusif, porté par l’Apei des 2 Vallées, qui permet à toutes et tous de se retrouver, d’échanger et de partager des moments de vie, de culture et de lien social. Implanté à la Biscuiterie, ce lieu convivial propose une soirée danse pour débuter le festival C’est comme ça !

L’Apei des 2 Vallées est une association dédiée à l’accompagnement des personnes en situation de handicap qui gère 25 établissements dans le sud de l’Aisne. Depuis mars 2024, ce café associatif propose les mercredis après-midis et les premiers jeudis du mois des moments de convivialité autour d’un bar et d’activités variées. Dans cette dynamique, L’échangeur et le Guet-apens s’associent pour un événement fédérateur autour du festival C’est comme ça ! composé de la présentation de la programmation et de restitutions dansées.

En effet, lors de cette soirée les groupes danse du Centre d’Activités de Jour (CAJ) et de l’Institut Médico-Éducatif (IME) vont présenter leur travail sur scène. Ces deux structures collaborent depuis plusieurs années avec L’échangeur sur des projets artistiques et culturels dans une volonté de rendre l’art et la culture accessibles à toutes et tous. Ainsi, les bénéficiaires du CAJ danseront la chorégraphie créée pour le concours National HandiDanse et les adolescent·es de l’IME restitueront le parcours danse vécu avec le chorégraphe Clément Aubert. 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Au Guet-Apens Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-24 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne