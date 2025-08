C’est comme ça ! Clashes Licking Château-Thierry

C’est comme ça ! Clashes Licking Château-Thierry samedi 4 octobre 2025.

Place Gatson et Geroges Brigot Château-Thierry Aisne

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans Clashes Licking, Catol Teixeira danse avec le trouble et envoie valser les normes de beauté, d’identité et de contrôle pour laisser place à la danse.

Sur pointes, comme au ballet à Rio, dans les airs, en latex ou jouant avec une perruque, iel clashe les assignations pour mieux exister, en mettant en mouvement son identité. Habité·e par les fantômes de sa mémoire, du Brésil ou d’une histoire de la danse, autant que par la figure du faune de Nijinski, ce corps chargé apparaît comme une caisse de résonance de souvenirs aussi doux que traumatiques. Avec toute son étrangeté, Catol Teixeira cherche un chemin vers le terrain mystérieux qu’est la mémoire portée par le corps, objet et sujet. Entre d’audacieuses résonances, son geste se défait et se charge au détour de quelques repères comme la répétition. Catol Teixeira joue avec l’imprévisible, négocie avec le risque, pour favoriser les espaces de friction et de vibration. 0 .

Place Gatson et Geroges Brigot Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

