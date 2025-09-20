C’est comme ça Exposition « La danseuse d’ébène » Installation vidéo Château-Thierry

C'est comme ça Exposition « La danseuse d'ébène » Installation vidéo

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-11

2025-09-20

La danseuse d’ébène Installation vidéo

Du 20 septembre au 11 octobre 2025

Au Silo U1 Château-Thierry

Dans le cadre du festival C’est comme ça !

Figure incontournable de la danse africaine, Irène Tassembédo présente son spectacle Des_espoirs dans le cadre de C’est comme ça ! 2025, découvrez à travers un espace de projection l’histoire et le parcours de la marraine de la première Traversée.

L’échangeur propose une sélection de quatre films permettant d’appréhender la carrière de la chorégraphe Irène Tassembédo. Tout d’abord avec un assemblage d’images d’archives par Marie-Hélène Rebois autour de Germaine Acogny, chorégraphe auprès de qui Irène Tassembédo s’est formée à l’école Mudra-Afrique. Dans le film La danseuse d’ébène de Seydou Boro, Irène Tassembédo raconte ses expériences depuis sa formation à Mudra-Afrique jusqu’à sa carrière internationale en passant par la création du Ballet National du Burkina Faso. Outre celle de chorégraphe, Irène Tassembédo possède d’autres casquettes dont celle de réalisatrice. L’échangeur vous propose ainsi de découvrir Un jeudi au quartier, court-métrage qu’elle a réalisé en 2020 et La traversée, long métrage réalisé en 2021.

Horaires d’ouverture

> Sam. 20 et Dim. 21 sept. / pour les Journées Européennes du Patrimoine

> Les Mer. et Sam. de 14h à 17h30

> Les soirs de spectacles (25 et 27 sept., 2, 4, 9 et 10 oct.) de 20h à 21h et 30 minutes après la fin de la dernière représentation.

Projections

> 14h30 La traversée, un film d’Irène Tassembédo (1h50)

> 16h30 Un jeudi au quartier, un film d’Irène Tassembédo (21min)

Et en continu

Germaine Acogny, portrait, un film de Marie-Hélène Rebois

La danseuse d’ébène, un film de Seydou Boro

Un jeudi au quartier, un film d’Irène Tassembédo 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22

