C’est comme ça ! Hurlula Château-Thierry

C’est comme ça ! Hurlula Château-Thierry vendredi 10 octobre 2025.

C’est comme ça ! Hurlula

Place Gaston et Georges Brigot Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Hurler ou huler ? Ou quand les cris humain, animal et instrumental transfigurent les émotions et forment un concert chorégraphique et expressif sous la direction de Flora Détraz.

Dans Hultule, les femmes sont des oracles aux allures de chouette hulant à la nuit, elles créent le trop-plein et le débordement, dans un élan libérateur des codes du féminin. L’espace du cri ouvre un monde incandescent, une brèche où le corps se métamorphose. Inspirée de l’urgyle térébranthique et burlesque, par la rhétorique du cri sous toutes ses formes, Hultule est une pièce chorégraphique et vocale qui explore nos imaginaires collectifs, les récits prophétiques anciens et promeut une pérégination au tréfonds du corps humain et par-delà la croûte terrestre.

Hultule est une coproduction commune de CDCN. 0 .

Place Gaston et Georges Brigot Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Hurlula Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne