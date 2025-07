C’est comme ça ! Les Mornes, le feu et La Blesse Château-Thierry

C’est comme ça ! Les Mornes, le feu et La Blesse Château-Thierry samedi 20 septembre 2025.

C’est comme ça ! Les Mornes, le feu et La Blesse

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Photaumnales 2025, le Centre d’art contemporain d’intérêt national Diaphane et L’échangeur-CDCN invitent les photographes Cédrine Scheidig et Gilles Elie-Dit-Cosaque au festival C’est comme ça !

Chaque année le festival photographique Les Photaumnales invite de nombreux·se·s artistes à exposer à travers toute la région Hauts-de-France. Cette année, L’échangeur accueille une de ces expositions au Silo U1. L’occasion de découvrir le travail de Cédrine Scheidig, photographe franco-caribéenne qui propose un renouvellement des imaginaires autour des espaces et des corps, explorant les identités interculturelles et les récits personnels, ainsi que l’imaginaire diasporique. Autre artiste invité, Gilles Elie-Dit-Cosaque est un artiste contemporain français d’origine caribéenne, reconnu pour ses œuvres audacieuses qui fusionnent photographie, art visuel et engagement à travers les questions d’identité et de justice sociale.

Ces deux artistes seront exposés cette année pour les Photaumnales Brasil à Belo Horizonte et Ouro Preto dans le cadre de la saison croisée France-Brésil 2025.

Horaires d’ouverture

Sam. 20 et Dim. 21 sept.

pour les Journées Européennes du Patrimoine

Les Mer. et Sam.

de 14h à 17h30

Les soirs de spectacles

(25 et 27 sept., 2, 4, 9 et 10 oct.)

de 20h à 21h

et 30 minutes après la fin de la dernière représentation.

C’est gratuit ! 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billeterie@echangeur.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Les Mornes, le feu et La Blesse Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-24 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne