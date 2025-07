C’est comme ça ! L’oeil nu Château-Thierry

53 rue Paul doucet Château-Thierry

2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

2025-10-04

Face à un corps stellaire, physique ou collectif qui dégénère, que perçoit-on réellement ? Plus qu’un travail de reconstitution d’un évènement autobiographique, Maud Blandel joue des changements d’échelle, déjoue le tragique et met en images les (dys)fonctionnements de la mémoire.

On dit qu'une étoile commence à mourir lorsque, ayant épuisé ses réserves d'hydrogène, elle quitte son état d'équilibre. Débute une longue phase de dégénérescence qui mènera, selon la taille de l'astre, à l'effondrement de son cœur voire à sa violente explosion. Pour cette création, la chorégraphe franco-suisse associe le phénomène astrophysique des pulsars au souvenir sonore tragique de l'explosion du cœur de son père. En traduisant les principes de rotation, de gravité, de périodicité, L'œil nu met en jeu six danseurs·euses et transformera L'échangeur en véritable terrain d'observation.

billetterie@echangeur.org

